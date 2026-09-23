ترفع مجموعة الدباغ القابضة أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني السعودي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل
«مجموعة الدباغ القابضة» تهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني السعودي
23 سبتمبر 2026 - 15:43 | آخر تحديث 23 سبتمبر 2026 - 15:43
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عكاظ (جدة)
The Al-Dabbagh Holding Group extends its warmest congratulations and best wishes on the occasion of Saudi National Day to the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, may God protect him, and to His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, may God protect him, the Prime Minister, as well as to the esteemed royal family and the noble Saudi people.