ترفع مجموعة الدباغ القابضة أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني السعودي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل