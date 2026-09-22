تشهد مناطق المملكة سلسلة من العروض الجوية والبحرية والعسكرية احتفالًا باليوم الوطني السعودي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، في مشهد يجمع بين التحليق الجوي والاستعراضات البحرية والمسيرات العسكرية على الأرض.

طائرات مقاتلة وتشكيلات بحرية ومسيرات عسكرية ترسم مشهدًا وطنيًا في عدد من مدن المملكة. (واس)

فعاليات متعددة

طائرات مقاتلة وتشكيلات بحرية ومسيرات عسكرية ترسم مشهدًا وطنيًا في عدد من مدن المملكة (واس)

وتتضمن الفعاليات مسيرات عسكرية وراجلة، وتشكيلات للطائرات المروحية، وعروض الصقور السعودية، إلى جانب مشاركة القوات البحرية بتشكيلات من السفن والزوارق وعروض للطيران البحري، وعمليات للبحث والإنقاذ والإنزال والاقتحام ينفذها فصيل النخبة، إضافة إلى عمليات إنزال وانتشال للغواصين، ومسيرات للمركبات والآليات وعروض للمشاة العسكرية.

طائرات مقاتلة وتشكيلات بحرية ومسيرات عسكرية ترسم مشهدًا وطنيًا في عدد من مدن المملكة (واس)