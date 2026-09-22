التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس بمدينة نيويورك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة غيتس بيل غيتس، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك، وبحث فرص التعاون في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة.