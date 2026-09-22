هزّت وفاة الطفلة هاجر، البالغة من العمر أربع سنوات، الشارع العراقي بعد أن فارقت الحياة عقب دقائق من انتشالها من بئر عميقة في ناحية الكوير بمحافظة نينوى، لتنتهي عملية إنقاذ استمرت نحو خمس ساعات وسط ترقب واسع.

ونُقلت الطفلة إلى أحد مستشفيات غرب أربيل في حالة حرجة؛ وفق بيان دائرة صحة أربيل، التي أكدت أنها توفيت أثناء وصولها رغم محاولات الإنعاش والإسعاف، مشيرة إلى أن سقوطها داخل البئر تسبب في مضاعفات خطيرة أدت إلى وفاتها، فيما أُحيل جثمانها إلى الطب العدلي لتحديد الأسباب الدقيقة.

وكانت هاجر قد سقطت في بئر يصل عمقها إلى نحو 20 مترًا، وظلت بداخلها لساعات، بينما أكدت فرق الدفاع المدني في نينوى أنها كانت على قيد الحياة خلال عمليات البحث. وشاركت فرق متخصصة من نينوى وأربيل في جهود الوصول إليها، بعد تعذر محاولتين سابقتين بسبب ضيق البئر وصعوبة الوصول إلى موقع الطفلة.

وبعد محاولات متواصلة استمرت خمس ساعات، تمكنت الفرق المشتركة من انتشالها، وقدمت لها الإسعافات الأولية قبل نقلها إلى المستشفى، لكن حالتها الحرجة لم تمهلها طويلًا.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان وقائع مشابهة شهدتها المنطقة؛ بينها وفاة الطفل الجزائري أيوب عام 2026 بعد سقوطه في بئر، وكذلك قصة الطفل المغربي ريان عام 2022 التي تابعتها الملايين حول العالم خلال عمليات الإنقاذ.