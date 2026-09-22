إطلاق نار قرب مدرسة في تركيا يصيب 8 أشخاص.. وتوقيف المشتبه به

أصيب ثمانية أشخاص، بينهم عدد من الطلاب، جراء إطلاق نار وقع صباح (الثلاثاء) بالقرب من مدرسة ثانوية في منطقة تورغوتلو التابعة لولاية مانيسا غربي تركيا، فيما أعلنت السلطات توقيف المشتبه به بعد وقت قصير من الحادثة.

وبحسب موقع TurkiyeToday، وقع إطلاق النار في نحو الساعة 7:59 صباحاً بالتوقيت المحلي في حي ألبيراك بمنطقة تورغوتلو، بالقرب من مدرسة «إنجي أوزميز المهنية والتقنية الأناضولية»، وفق المعلومات الأولية التي أوردتها السلطات ووسائل إعلام محلية.

وقالت ولاية مانيسا، إن شخصاً مجهول الهوية أطلق النار بشكل عشوائي في المنطقة المحيطة بالمدرسة، قبل أن تتمكن قوات الأمن من توقيف الشخص الذي يُشتبه في إطلاقه النار.



8 مصابين ونقلهم إلى المستشفى

وتلقت خدمات الطوارئ التركية بلاغاً يفيد بإصابة طلاب جراء إطلاق النار، وعلى الفور جرى إرسال أعداد كبيرة من عناصر الشرطة والفرق الطبية إلى موقع الحادث.

وأكدت ولاية مانيسا، في بيان، أن المعلومات الأولية تشير إلى تأثر ثمانية أشخاص بالحادث، مشيرة إلى نقل المصابين إلى أقرب منشأة طبية.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى تورغوتلو الحكومي لتلقي العلاج، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابات.

حالة من الذعر بين الأهالي

وأثار إطلاق النار حالة من الهلع في محيط المدرسة، مع تجمع أعداد كبيرة من الأشخاص بعد انتشار نبأ وجود مسلح بالقرب من المؤسسة التعليمية.

وتوجه أولياء أمور بشكل عاجل إلى المدرسة للاطمئنان على أبنائهم والوصول إليهم، ما أدى إلى حدوث مشادات وتدافع مع قوات الأمن التي فرضت طوقاً أمنياً حول محيط المدرسة.

وبحسب تقارير محلية، واجهت الشرطة صعوبة في تهدئة الأهالي القلقين، بالتزامن مع تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة.

توقيف المشتبه به وفتح تحقيق

وقالت ولاية مانيسا في بيان أولي، إن بلاغاً ورد بشأن وقوع حادث إطلاق نار مسلح في منطقة قريبة من مدرسة «إنجي أوزميز المهنية والتقنية الأناضولية» في تورغوتلو، موضحة أن فرق الشرطة والطواقم الطبية انتقلت فوراً إلى الموقع.

وفي بيان لاحق، أوضحت الولاية أن البلاغ ورد في تمام الساعة 7:59 صباحاً، وأن قوات الأمن والطواقم الطبية أرسلت بأعداد كبيرة إلى المكان.

وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت إصابة أو تأثر ثمانية أشخاص بالحادث، مؤكدة نقل المصابين إلى منشأة طبية قريبة.

وأعلنت السلطات أن قوات الأمن تمكنت من توقيف الشخص المشتبه في إطلاق النار واقتياده إلى الحجز، فيما بدأت السلطات تحقيقاً قضائياً وإدارياً لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها.

وأكدت ولاية مانيسا أن المزيد من التفاصيل سيتم الإعلان عنها تباعاً مع تقدم التحقيقات.

ولا تزال دوافع إطلاق النار وهوية المشتبه به وتفاصيل الواقعة قيد التحقيق، فيما تواصل قوات الأمن تشديد الإجراءات في محيط المدرسة.