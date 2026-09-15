عقد مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اجتماعه الـ104 في الرياض، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية والتخصصية.

وهنأ المجلس المقبولين في برامج البورد السعودي للاختصاصات الرئيسية لعام 2026، مشيداً بالتوسع في المقاعد التدريبية التي تجاوزت 9,200 مقعد، بما يسهم في تأهيل الكوادر الصحية ودعم التحول الصحي.

وناقش المجلس مؤشرات الأداء والمشاريع والمبادرات، واعتمد قواعد وأحكام الدراسات العليا التدريبية الصحية في مؤسسات التعليم العالي، كما وجه المركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية بإعداد خطة لاحتياج مقدمي الخدمات الصحية حتى عام 2030.

وأشاد المجلس بالشراكات الدولية للهيئة، مثمناً نتائج زيارة أوزبكستان وتوقيع مذكرات تفاهم مع وزارة الصحة الأوزبكية وجامعة طشقند، لتعزيز التعاون في التعليم والتدريب الصحي.