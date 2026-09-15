نظّم ديوان المظالم ورشة عمل بعنوان «الذكاء الاصطناعي والعمل القانوني بين الفرص والضوابط»، وذلك ضمن التفعيل المستمر لمذكرة التفاهم القائمة بين ديوان المظالم وجامعة كيس ويسترن ريسيرف الأمريكية.

وجاءت الورشة، التي نُظمت بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون، بحضور عدد من قيادات العمل القضائي والإداري والتقني عبر الاتصال المرئي، إذ تناولت محورين رئيسين، تحدث في المحور الأول البروفيسور ماثيو ساليرنو عن «الذكاء الاصطناعي والعمل القانوني»، فيما تناولت البروفيسورة كاسندرا روبرتسون في المحور الثاني «أخلاقيات القضاء في البيئة الرقمية».

وتأتي الورشة في إطار جهود ديوان المظالم لتفعيل علاقاته التشاركية والأكاديمية مع الجامعات والمؤسسات العلمية الدولية، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والعمل القانوني، بما يسهم في تطوير قدرات منسوبيه، ودعم مستهدفات منظومة ديوان المظالم في توظيف التقنيات الناشئة وتطوير العمل القضائي والإداري وفق أفضل الممارسات التي تعزز الريادة وتعظيم الأثر.