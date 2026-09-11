استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، في مقر إقامته باليرزة، اليوم، أعضاء كتلة (تحالف التغيير) النيابية، وهم النواب ميشال دويهي ومارك ضو ووضاح الصادق.

وشهد اللقاء بحثًا موسّعًا لآخر المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار التواصل الذي يجمع السفارة السعودية بمختلف القوى اللبنانية؛ دعمًا للاستقرار ومسار الإصلاح.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل الوطني المشترك، وتغليب المصلحة العامة، بما يسهم في تخفيف التوترات السياسية ودعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.