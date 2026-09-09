أدانت وزارة الخارجية السعودية، بأشد العبارات، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية أعيانًا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، ما أسفر عن إصابة 73 مدنيًا بينهم نساء وأطفال، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.

وجددت المملكة رفضها القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه الميليشيا، وتهديدها أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ومحيطها العربي والإسلامي، ورفضها المستمر لكل جهود السلام.

وأكدت المملكة حقها المشروع، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وحذرت المملكة من مغبة استمرار الميليشيا في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وتهديد أمن الملاحة البحرية، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 (2015) و2722 (2024).