أغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء 11 منشأة تجارية، ورصدت 32 مخالفة من خلال 668 جولة رقابية ميدانية خلال أغسطس الماضي.

وأوضحت بلدية رفحاء أن الجولات شملت 424 زيارة لأسواق النفع العام والمنشآت التجارية، و244 زيارة تفتيشية على المباني؛ أسفرت عن تحرير 33 إنذاراً، وإغلاق 146 بلاغاً خدمياً ورد عبر القنوات الرسمية.

وفي جانب الإصحاح البيئي والنظافة العامة، أزالت الفرق البلدية خلال الفترة نفسها أكثر من 11280 متراً مكعباً من مخلفات الهدم والبناء، وتم رفع 4338 طناً من النفايات المنزلية، إلى جانب صيانة ما يزيد على 67800 متر مربع من المسطحات الخضراء والحدائق العامة، وإصدار 62 رخصة و84 شهادة صحية.

وأكدت البلدية استمرار جولاتها التفتيشية الميدانية لتطبيق الأنظمة والاشتراطات البلديّة، تعزيزاً لجودة الحياة، وارتقاءً بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المحافظة.