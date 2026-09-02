• الاستثمار في رأس المال بقيادة سنابل للاستثمار، وبمشاركة أرتال المالية وtali ventures، وصندوق stc للاستثمار المؤسسي، والجزيرة كابيتال، إضافة إلى تمويل صكوك المرابحة بقيادة أرتال المالية.

• أكثر من 150 منشأة كبيرة في المملكة تدير سفر أعمالها عبر «فلاي أكيد»: الطيران والإقامة والمواصلات، لسفر الأعمال ومزايا السفر الشخصي للموظفين.

• تجاوز الإنفاق على سفر الأعمال في المملكة 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بزيادته إلى ضعف هذا الرقم تقريباً بحلول عام 2033، وفقاً لتقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة.

• سيُخصص التمويل بشكل أساسي لتغطية خيار الدفع الآجل المدمج الجديد من «فلاي أكيد»: بحيث تحجز الشركات السفر فوراً وتسدد لاحقاً بشروط مدمجة ومبتكرة ومرنة - مع توجيه باقي العوائد لتعميق قدرات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.

أعلنت اليوم منصة تقنية سفر الشركات السعودية «فلاي أكيد»، من على المسرح الرئيسي في مؤتمر «ليب 2026» (LEAP 2026)، حصولها على تمويل نمو بقيمة 94.3 مليون ريال سعودي (25.15 مليون دولار أمريكي). تجمع الجولة بين استثمار في رأس المال بقيادة شركة «سنابل للاستثمار»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ومشاركة «أرتال المالية»، إلى جانب صندوق stc للاستثمار المؤسسي، والجزيرة كابيتال. كما قادت «أرتال المالية» أيضاً تمويل صكوك المرابحة - وهي هيكلية تمويل نمو رائدة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية صُممت خصيصاً لقطاع برمجيات الخدمة (SaaS) المتنامي في المملكة. وسيُخصص هذا التمويل بشكل أساسي لدعم نظام الفوترة المدمج الجديد الذي يتيح لشريحة أكبر من الشركات الدفع الآجل لفواتير خدمات السفر.

أصبح سفر الأعمال في المملكة بند تكلفة يناقش على مستوى مجالس الإدارة؛ إذ تجاوز الإنفاق 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يتضاعف تقريباً بحلول عام 2033، بالتزامن مع تضاعف حركة الشركات نتيجة المشاريع الكبرى، والأحداث العالمية، وبروز المملكة العربية السعودية كمقر إقليمي رئيسي. ورغم ذلك، لا يزال السفر في معظم الشركات عملية يدوية تُنسق عبر المكالمات الهاتفية، ورسائل البريد الإلكتروني، والجداول الممتدة؛ مما يمنح الفرق المالية رؤية محدودة ويتسبب في تسرب مبالغ كبيرة نتيجة الحجوزات الخارجة عن السياسات المعتمدة.

تستبدل «فلاي أكيد» هذه الطرق المشتتة بنظام تشغيل موحد لسفر الشركات. إذ يحجز الموظفون الطيران، والفنادق، والنقل البري ضمن سياسة الشركة؛ وتتم الموافقات تلقائياً أو تُوجه إلى المدير المختص؛ بينما تدير الفرق المالية السياسات، وسير العمل، والإنفاق من لوحة تحكم واحدة. مع إمكانية تتبع كل ريال من مرحلة الطلب حتى المطابقة المالية. تأسست «فلاي أكيد» عام 2015 ومقرها الرياض، وتخدم اليوم أكثر من 150 عميلاً من الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية «بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، وشركة معادن، وجولف السعودية، والشركة الوطنية للإسكان».

وقال المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي أكيد» بسام المحمدي: «لا يزال سفر الشركات في منطقتنا يُدار عبر المكالمات الهاتفية، ومجموعات الواتساب، والجداول الممتدة. ونحن نستبدل كل ذلك بنظام تشغيل شامل: كل رحلة تلتزم بالسياسات، وكل ريال يظهر في الوقت الفعلي، وكل موافقة تتم في ثوانٍ معدودة. وبدعم من سنابل للاستثمار، وأرتال المالية، tali ventures، والجزيرة كابيتال، فإن طموحنا بسيط - وهو جعل «فلاي أكيد» المعيار الأساسي لتنقل الشركات في الخليج».

وقال المتحدث باسم «سنابل للاستثمار»: نجحت «فلاي أكيد» في ترسيخ مكانة رائدة في المملكة العربية السعودية من خلال تلبية حاجة متنامية وواضحة للشركات في إدارة السفر بكفاءة ورؤية وتحكم أعلى. ومنذ استثمارنا الأولي، شهدنا استمرار الفريق في تعزيز المنصة وتعميق قيمتها لعملاء المنشآت الكبرى. ويسعدنا مواصلة دعم بسام وفريق «فلاي أكيد» في مرحلتهم القادمة من النمو.

وقال رئيس الاستثمارات البديلة في «أرتال المالية» وسيم مكحل: منذ تأسيسها رسّخت «فلاي أكيد» موقعها كشريك موثوق للشركات في إدارة عمليات السفر. ويعكس استثمارنا في الشركة، عبر السندات القابلة للتحويل وتمويل الصكوك، ثقتنا بإستراتيجيتها وفريق إدارتها وقدرتها على النمو على المدى الطويل. ونتطلّع إلى مواصلة دعمها لترسيخ مكانتها كأبرز منصة لإدارة سفر الشركات في السعودية.

وأضاف المحمدي: «الشركات الكبرى لا تبحث فقط عن برمجيات أفضل، بل تريد أيضاً شروط دفع أفضل. والآن نحن نوفر لهم الاثنين معاً».

عن شركة أكيد

تأسست شركة أكيد في عام 2017، وهي منصة لتقنية سفر الشركات مقرها الرياض، توفر نظام تشغيل متكامل للحجوزات، والإقامة، والنقل البري. وتساعد «فلاي أكيد» الشركات على تحسين الالتزام بالسياسات، والتحكم بالإنفاق على السفر من خلال أدوات التحكم المدمجة وأتمتة إجراءات العمل. تخدم الشركة أكثر من 150 عميلاً من كبرى الشركات في المملكة العربية السعودية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة flyakeed.com.

عن سنابل للاستثمار

تأسست سنابل للاستثمار عام 2009، وهي شركة استثمار مالي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، تركز على الاستثمارات الخاصة العالمية، بما في ذلك رأس المال الجريء ونمو رأس المال. تضم سنابل فريقاً يتميز بالحيوية والمرونة والخبرة العالية من المتخصصين في الاستثمار، إذ نمنح شركاءنا رأس مال صبور، والقدرة على الاستثمار عبر جولات تمويل متعددة، والوصول إلى المنطقة. في سنابل، نستثمر في الأفكار والعقول والشركات الرائدة. لمزيد من المعلومات تُرجى زيارة Sanabil.com.

عن أرتال المالية

أرتال المالية هي شركة مستقلة لإدارة الاستثمارات تأسست عام 2019 مقرها الرياض ومرخّصة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. تدير أرتال أصولاً في الأسواق العامة والخاصة لعملائها، بأصول تحت الإدارة تجاوزت 4 مليارات ريال موزّعة بين الأسهم العامة وأسواق النقد والملكية الخاصة والائتمان الخاص والعقار.

وضمن استثماراتها البديلة، تستثمر أرتال عبر صندوقها الرائد «صندوق أرتال لفرص النمو»، وهو صندوق ملكية خاصة مرخّص من هيئة السوق المالية، يستهدف الاستثمار في الشركات التقنية النامية في المملكة ودول الخليج. لمزيد من المعلومات تُرجى زيارة Artalcapital.com.

عن (About tali ventures) tali ventures

tali ventures هو صندوق الاستثمار المؤسسي التابع لمجموعة stc، ويركز على الاستثمارات الإستراتيجية في شركات التقنية عالية النمو بمختلف مراحلها، من المراحل المبكرة وحتى المتقدمة. ويستفيد الصندوق من منظومة مجموعة stc الواسعة وحضورها في الأسواق لدعم الشركات المبتكرة، وتسريع نموها، وتمكينها من التوسع وخلق فرص إستراتيجية واعدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة tali.vc.

عن الجزيرة كابيتال

الجزيرة المالية شركة سعودية مقفلة مساهمة وشركة الشخص الواحد مملوكة بالكامل لبنك الجزيرة، وتعمل تحت إشراف هيئة السوق المالية. وتُعدّ الشركة من أبرز مزوّدي الحلول الاستثمارية والخدمات المالية المتكاملة، بما يشمل التداول والتغطية وإدارة الأصول والترتيب والمشورة وخدمات الحفظ، مستفيدةً من الابتكار الرقمي وفريق من الخبراء لتحقيق الأهداف الاستثمارية لعملائها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Aljaziracapital.com