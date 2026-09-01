نوّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكدًا أهمية الاستفادة من المقومات الزراعية التي تتمتع بها المنطقة، ودعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل والمنتجات ذات الجودة والقيمة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس مريح بن شارع الشهراني، يرافقه المزارع حسين بن يحيى قرعان آل عباس، الذي عرض تجربته في زراعة نخيل العجوة بالمنطقة.

واطّلع أمير منطقة نجران على تجربة زراعة نخيل العجوة، وما حققته من نتائج، حيث بلغ عدد نخيل العجوة المزروع في المنطقة (100) نخلة، إلى جانب ما تتميز به ثمارها من جودة وفق المواصفات القياسية.

وأشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بما حققته التجربة من نتائج، مؤكدًا أهمية دعم التجارب الزراعية الناجحة والاستفادة منها، بما يسهم في تنويع الإنتاج الزراعي بالمنطقة وتعزيز استدامته.