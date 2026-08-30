أطلقت هيئة الغذاء والدواء ممثلة باللجنة الوطنية للتغذية قاعدة البيانات الوطنية لتراكيب الأغذية، بصفتها أول قاعدة بيانات وطنية من نوعها في السعودية، وذلك ضمن مبادرات برنامج التحول الصحي أحد برامج رؤية السعودية 2030؛ بهدف توفير بيانات دقيقة وموثوقة ومحدثة حول تراكيب الأغذية والأطباق المتداولة والمستهلكة في السعودية.



وتتضمن القاعدة بيانات حول العناصر الغذائية بما في ذلك الطاقة، والكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون، والفيتامينات، والمعادن، والألياف، وفق منهجيات علمية ومعايير جودة معتمدة؛ لتكون مرجعاً وطنياً يدعم الاستفادة من البيانات الغذائية في المجالات الصحية والتغذوية والبحثية.



وتسهم القاعدة في دعم إعداد وتحديث السياسات الغذائية والتغذوية المبنية على الأدلة، وتمكين البحث العلمي والدراسات، وتعزيز الوعي الغذائي والصحي لدى المجتمع، إلى جانب مساندة قطاع صناعة الأغذية في تطوير المنتجات المحلية ورفع قيمتها التغذوية.



وتدعم القاعدة جهود التحول الرقمي في المجالات الصحية والغذائية، من خلال إتاحة بيانات يمكن الاستفادة منها في تطوير أدوات رقمية ومؤشرات لتقييم الأنماط الغذائية والحالة التغذوية؛ بما يعزز التكامل بين البيانات والتقنية والصحة العامة.