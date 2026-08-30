رأس محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم (الأحد)، اجتماعاً لاستعراض تقرير حملة «عينك على البحر» في نسختها السادسة، التي أطلقها برنامج التطوع والشراكة المجتمعية بمحافظة جدة لتعزيز حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية.

واطّلع المحافظ على أعمال الحملة وخطة إزالة خيوط ومعدات الصيد العالقة بالشعاب المرجانية، عبر المسح والرصد والانتشال الآمن والتوثيق، بمشاركة غواصين متخصصين، إلى جانب فرز المخلفات وإعادة تدويرها، وتوعية الصيادين للحدّ من فقدان معدات الصيد وإلقائها في البحر.

واستعرض الاجتماع مبادرة استزراع المرجان، وهي مبادرة بيئية تعليمية مجتمعية طويلة المدى، تربط حماية الشعاب المرجانية بالتوعية والعلوم المجتمعية والتعلم الخدمي والقيادة الشبابية، وتهدف إلى تحويل معرفة الأطفال واليافعين إلى سلوك مسؤول ومشاركة مجتمعية تسهم في حماية البيئة البحرية.

وتتضمن المبادرة تعريف المشاركين بأهمية الشعاب المرجانية وتقنيات استزراعها ودعم استعادتها، إلى جانب الملاحظة والتوثيق وجمع البيانات البيئية المبسطة، وتنمية المسؤولية والعمل الجماعي، مع قياس النتائج والأثر قبل التوسع في تنفيذها.