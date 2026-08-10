حقّقت الطالبة السعودية جنى صالح عبدالله السبيل، الميدالية الذهبية، وفازت بجائزة «أفضل طالبة» في النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026، المقدّمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقديراً لتميّزها العلمي وأدائها في منافسات الأولمبياد.

وجاء منح الجائزة ضمن الجوائز الخاصة التي أقرها المجلس الدولي للأولمبياد لتكريم الطالبات المتميّزات علمياً، وإبراز إسهاماتهن في مجالات العلوم النووية، وتشجيع مشاركتهن في التخصصات العلمية الدقيقة.

وتصدّرت المملكة نتائج النسخة الثالثة من الأولمبياد محققة المركز الأول، بعد أن توّج الطالب أمجد محمود آل درويش بالميدالية الذهبية ولقب «سفير العلوم النووية»، إثر تحقيقه أعلى مجموع في الاختبارين النظري والعملي، فيما حصل الطالب عبدالعزيز عبدالمحسن الشريط، على الميدالية الفضية، والطالب صالح مبارك ضيف الله الحربي على الميدالية البرونزية.

وشهد الأولمبياد منح 8 ميداليات ذهبية و13 فضية و18 برونزية، إلى جانب عدد من الجوائز الخاصة.

واستضافت المملكة منافسات الأولمبياد في مدينة جدة خلال الفترة من 2 إلى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة 120 طالباً ومختصاً علمياً يمثلون 19 دولة، وتنظيم مشترك بين وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجدّدة، فيما احتضنت جامعة الملك عبدالعزيز منافساته وفعالياته.