وظّفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الروبوتات التفاعلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المشاركين والزوّار في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السادسة والأربعين، بما يتيح تقديم المعلومات والإرشادات وتسهيل الوصول إلى الخدمات بأكثر من 90 لغة عالمية. وتتميّز الروبوتات المتحركة المزوّدة بشاشات تفاعلية بتقديم معلومات متكاملة عن المسابقة، تشمل الجداول الزمنية وأماكن الفعاليات والخدمات المقدّمة، إلى جانب الإجابة عن استفسارات المشاركين والزوّار، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وإثراء تجربتهم خلال فعاليات المسابقة.