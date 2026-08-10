كشفت النسخة الخامسة من تقرير «إنترنت السعودية»، الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، نمواً متسارعاً في تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي بالمملكة، إذ بلغت نسبة استخدامها بين مستخدمي الإنترنت 45.2%، بأكثر من ضعف المستوى المسجل في العام السابق، بالتزامن مع إطلاق المملكة «عام الذكاء الاصطناعي 2026».

وأظهر التقرير تفاوتاً في معدلات الاستخدام بين الفئات، إذ تصدرت الإناث بنسبة 52.8%، مقابل 39.4% للذكور، فيما جاءت الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاماً في المقدمة بنسبة 55.7%، تلتها الفئة من 10 إلى 19 عاماً بنسبة 53.4%، قبل أن تتراجع النسبة تدريجياً مع التقدم في العمر، لتبلغ 27.4% لدى الفئة من 50 إلى 59 عاماً، و14.8% لدى الفئة من 60 إلى 74 عاماً.

وعلى مستوى المناطق، تصدرت تبوك معدلات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بنسبة 58.5%، تلتها المنطقة الشرقية بـ53.8%، فيما سجلت جازان أدنى نسبة عند 30.7%.

وتصدّر البحث عن المعلومات أوجه استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بنسبة 80.8%، يليه توليد الأفكار بـ40.1%، ثم الدراسة والتعليم بـ37.7%، وإنشاء الصور والفيديو والعروض التقديمية بـ25.7%، والترجمة اللغوية بـ25.1%، فيما بلغت نسبة استخدامها في المهمات المتعلقة بالعمل 17.3%.

وجاء تطبيق ChatGPT في صدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تحميلاً في المملكة، يليه Google Gemini ثم DeepSeek، فيما ضمت القائمة المنصة الوطنية HUMAIN.

وبالتوازي مع تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أظهر التقرير تقلص الفجوة الرقمية بين كبار السن، إذ ارتفعت نسبة انتشار استخدام الإنترنت لدى الفئة العمرية من 60 إلى 74 عاماً من 88.9% في عام 2024، إلى 92.8% في عام 2025، بزيادة 3.9 نقطة مئوية خلال عام واحد.