يمثّل تعيين اللواء البحري الركن عبدالله بن سالم الشهري قائدًا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات خطوة محورية في استكمال البناء المؤسسي للتحالف، إذ يأتي اختياره مدعومًا بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في القيادة البحرية والتخطيط العملياتي والتعاون العسكري الدولي، ما يُعزز جاهزية التحالف للاضطلاع بمهامه في دعم الأمن البحري وحماية الممرات الحيوية وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

فيما يلي السيرة الذاتية للواء البحري الركن عبدالله بن سالم الشهري الذي تم تعيينه قائدًا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات:

يتمتع اللواء البحري الركن عبدالله بن سالم الشهري؛ الذي عُين قائدًا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بخبرة عسكرية وقيادية تمتد لأكثر من 32 عامًا، تولى خلالها عددًا من المناصب القيادية والعملياتية؛ من أبرزها: رئيسًا لهيئة التخطيط والميزانية والبناء للقوات البحرية، ومديرًا لمكتب الإشراف البحري والمتابعة بمملكة إسبانيا، ومديرًا لمشروع السروات لبناء خمس سفن قتالية لصالح القوات البحرية، وأمينًا للجنة التوجيهية للاتفاقية التنفيذية بين وزارة الدفاع ونظيرتها الإسبانية، كما شارك في قيادة وتخطيط عدد من العمليات والمهام والتمارين البحرية المشتركة، إلى جانب خبراته في مجالات القيادة والسيطرة والتخطيط العملياتي والتعاون العسكري متعدد الجنسيات.

ويحمل اللواء البحري الركن عبدالله الشهري عددًا من المؤهلات العسكرية والأكاديمية المتخصصة؛ من بينها شهادة الماجستير في سياسات الدفاع والأمن الدولي من جامعة كومبليتنسي بمدريد، وماجستير في إدارة نظم الموارد البشرية من الجامعة البحرية للدراسات العليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما أكمل عددًا من الدورات والبرامج القيادية المتقدمة في القيادة الإستراتيجية العليا ببريطانيا، والقيادة والأركان من مركز الدراسات العليا للدفاع الوطني بمملكة إسبانيا، والعمليات المتقدمة بفرنسا، وحصل خلال مسيرته العسكرية على عدد من الأوسمة والأنواط والميداليات.