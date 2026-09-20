ناقشت الجمعية العمومية لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة تطوير أعمالها وبرامجها وتعزيز استدامتها، خلال اجتماعها الثاني الذي ترأسه محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، عبر الاتصال المرئي.

وشهد الاجتماع حضور عضو مجلس الإدارة مساعد بن عبدالعزيز الداود، وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، إلى جانب الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله بن علي آل دربة.

واستعرض الاجتماع تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الجمعية، وما شهدته برامجها ومشروعاتها في مراكز الأحياء بالمنطقة من تطورات، إلى جانب أبرز نتائجها في دعم التنمية الاجتماعية والإسهام في تحسين جودة الحياة.

وأقرت الجمعية العمومية عددًا من القرارات التنظيمية، شملت تعديل اللائحة الأساسية، واعتماد مقترح العضويات، وتحديث أهداف الجمعية، بما يدعم تطوير منظومة العمل وتعزيز الحوكمة والاستدامة المالية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات الجمعية التنموية.

وثمّن محافظ جدة جهود أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومنسوبي الجمعية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البرامج والمبادرات وتعزيز دور الجمعية في خدمة المجتمع والإسهام في التنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.