استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة، أمين محافظة جدة إحسان بافقيه.

واستمع نائب أمير منطقة مكة إلى تفصيل عن خُطط الأمانة المستقبلية وجهودها لتعزيز وتطوير الخدمات، والأعمال الميدانية والرقابية التي تنفذها للارتقاء بجودة الخدمات.