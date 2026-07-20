توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم (الإثنين)، ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاء من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك أجزاء من منطقتي الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الواصل إلى جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 55 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

وستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.