تأتي إدانة السعودية واستنكارها بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن، وتأكيدها وقوفها التام مع الدول الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، ليبرهن الموقف السعودي في التضامن مع الدول العربية والإسلامية ونصرتها في مواجهة أي تحديات تهدد أمنها واستقرارها ورفاهية شعوبها.

ورغم ما تعانيه المنطقة من حروب وصراعات ومواجهات بين أمريكا وإيران، وما يحدث في مضيق هرمز من مناكفات، تبقى السعودية على الحياد الذي تتخلى عنه بمجرد أي تهديدات لدول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية الشقيقة، بل وتعمل معها وتؤيدها في اتخاذ ما تراه مناسباً ويتوافق مع أمنها ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وتنظر الشعوب العربية والإسلامية إلى السعودية وقيادتها وشعبها بنوع من التقدير، باعتبارها قبلة المسلمين وحاضنة الحرمين الشريفين، والقوة التي يُعوّل عليها في أن تكون صمام الأمان، والثقل العسكري والاقتصادي الذي يوفر الحماية اللازمة للعرب والمسلمين من أي تهديدات إقليمية أو عالمية.

تبقى السعودية بقيادتها الحكيمة وسياستها العادلة وشعبها الوفي القائدة الفعلية للرأي العربي والإسلامي، مستثمرة حضورها الفاعل في المحافل الدولية، وما تحظى به من ثقة كبيرة في أوساط الدول المؤثرة خصوصاً الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.