شارك مركز وقاء بمنطقة نجران في فعاليات مهرجان خيرات نجران، بجناح توعوي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، والتعريف بالخدمات والمهمات التي يقدمها المركز للمزارعين والمربين والمستفيدين.

وتضمن الجناح تقديم رسائل توعوية وإرشادات فنية حول أفضل الممارسات الوقائية والإجابة عن استفسارات الزوار، إلى جانب توزيع المطبوعات التثقيفية التي تسهم في رفع مستوى الوعي بالصحة النباتية والصحة الحيوانية، بما يدعم حماية الموارد الزراعية واستدامتها.

وأكد مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة نجران المهندس أحمد بن علي آل زريع أن مشاركة الفرع في مهرجان خيرات نجران تأتي انطلاقاً من حرص المركز على تعزيز التواصل مع المجتمع ورفع مستوى الوعي بأهمية الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، والتعريف بالخدمات الوقائية التي يقدمها للمزارعين والمربين بما يسهم في حماية الموارد الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود مركز وقاء في نشر الثقافة الوقائية وبناء شراكات مجتمعية فاعلة وتعزيز الوعي بالممارسات السليمة التي تسهم في المحافظة على الصحة النباتية والحيوانية واستدامة القطاع الزراعي.