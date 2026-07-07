أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحديثاً جديداً لإرشادات السفر إلى إيطاليا، حثّت فيه المواطنين البريطانيين على توخي الحذر عند السباحة في الشواطئ والبحيرات وأحواض السباحة خلال العطلات الصيفية، محذرة من مخاطر قد تؤدي إلى حوادث غرق أو إصابات خطيرة.

ويأتي التحذير في وقت تشهد إيطاليا إقبالاً كبيراً من السياح، خصوصاً على الوجهات الساحلية والبحيرات الشهيرة، فيما أكدت الخارجية البريطانية أن حوادث الغرق تتكرر سنوياً في البحر والبحيرات وحتى في المسابح داخل البلاد.

ودعت الوزارة العائلات إلى مراقبة الأطفال بشكل دائم أثناء وجودهم في المياه أو بالقرب منها، مشددة على ضرورة إبقائهم ضمن مسافة تسمح بالتدخل الفوري، حتى وإن كانوا يجيدون السباحة أو كان منقذون موجودين في الموقع.

كما حذرت المسافرين الراغبين في السباحة في البحيرات الشهيرة، مثل بحيرة جاردا وبحيرة كومو، من القفز مباشرة إلى المياه دون التأكد من درجة حرارتها، موضحة أن التعرض المفاجئ للمياه الباردة قد يسبب ما يُعرف بـ«صدمة الماء البارد»، وهي حالة قد تكون خطيرة حتى بالنسبة للسباحين ذوي الخبرة.

وفي ما يتعلق بالشواطئ، أوضحت الإرشادات أن بعض المناطق تشهد تيارات مائية قوية أو صخوراً مخفية أو أعماقاً ضحلة قد تؤدي إلى إصابات خطيرة أو الغرق، داعية إلى تجنب الغوص في أماكن غير معروفة أو السباحة عند مصبات الأنهار التي تصب في البحر.

وأكدت الخارجية البريطانية أهمية الالتزام بنظام الأعلام المستخدم على الشواطئ الإيطالية، مشيرة إلى أن رفع العلم الأحمر يعني حظر دخول المياه بشكل كامل، كما نصحت بالحصول على معلومات محلية إضافية عند السباحة في الشواطئ غير المراقبة أو التي تفتقر إلى المنقذين أو اللوحات الإرشادية.

وأضافت أن الأمواج قد تمتد لمسافات أكبر من المتوقع في بعض الشواطئ غير الخاضعة للرقابة، وقد تصاحبها تيارات سحب قوية تشكل خطراً على السباحين.

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع استمرار تطبيق عدد من القوانين المحلية في بعض الوجهات السياحية الإيطالية، مثل حظر ارتداء ملابس السباحة خارج الشواطئ والمسابح في مدن مثل سورينتو، إلى جانب قيود أخرى مطبقة في بعض المنتجعات الساحلية، إلا أن الخارجية أوضحت أن تحديثها الأخير يركز تحديداً على إجراءات السلامة المائية وسبل الوقاية من حوادث الغرق خلال موسم العطلات.