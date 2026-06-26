يشهد يونيو من هذا العام مرور اثني عشر عامًا على تسجيل «جدة التاريخية» ضمن قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو؛ وهو حدث يعكس حجم الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة لإحياء هذا الموقع العريق، وترميم ملامحه الأصيلة، في إطار التزام المملكة المستمر بحماية تراثها الثقافي وتعزيز هويتها الوطنية.

ويؤكد هذا الإدراج المكانة الاستثنائية التي تتمتع بها المنطقة التاريخية، بما تحمله من قيمة حضارية متجذرة، تظهر في نسيجها العمراني الفريد، وأسواقها التقليدية، وعمارتها المميزة ببيوت الرواشين الخشبية، إضافة إلى ارتباطها الوثيق بمسار الحج والتبادل التجاري والإنساني عبر البحر الأحمر. هذه العناصر مجتمعة تجعل من «جدة التاريخية» ملتقى ثقافيًا حيًا يحفظ ذاكرة المجتمع، ويروي قصص سكانه وزوّاره عبر أزقته ومساجده وبيوته وأسواقه القديمة.

وجاء اعتماد الموقع في قائمة اليونسكو نتيجة استيفائه ثلاثة من معايير القيمة العالمية الاستثنائية، إذ يجسّد تبادل القيم الإنسانية ومواد البناء وأساليب العمارة في منطقة البحر الأحمر، كما يعكس دوره التاريخي كمركز للتجارة والحج، وهو ما يعزّز ارتباطه العميق بالحج على المستويين العمراني والحضري.

وتشكّل الذكرى الثانية عشرة لهذا الإدراج مناسبة لتأكيد حضور «جدة التاريخية» عالميًا بوصفها موقع تراث حي ووجهة ثقافية وسياحية بارزة، ومركزًا نابضًا بالفنون والإبداع.

وتتوافق هذه الجهود مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى جعل الثقافة أسلوب حياة، ودعمها كمحرك اقتصادي يسهم في تعزيز مكانة المملكة كنموذج للتحول الحضري المستدام.