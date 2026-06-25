أعلن صندوق التنمية العقارية، أمس (الأربعاء)، إيداع 1.68 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري، عن يونيو 2026.

وأوضح، أن إجمالي دعم يونيو خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ لتمكين المستفيدين وتحسين قدرتهم على تملّك السكن، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، مشيراً إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من يناير 2026 حتى يونيو الجاري بلغ نحو 6.472 مليار ريال، ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة «المستشار العقاري»، التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

ومكّن الصندوق العقاري، منذ تأسيسه، أكثر من 1.8 مليون أسرة من الحصول على مسكنهم الأول، وأسهم في رفع نسبة التملّك للمواطنين إلى 66.24%، ويواصل الصندوق أداء دوره الريادي في تمكين الأسر من تملّك المساكن المناسبة، من خلال تطوير حلول تمويلية مبتكرة بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بما يسهم في تسهيل رحلة التملّك وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.