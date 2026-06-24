بعد أن انتهت مدارس التعليم العام للبنين والبنات بالمراحل الدراسية الثلاث من تسليم الطلاب والطالبات الكتب الدراسية للعام الدراسي القادم 1448هـ، يتمتع منسوبو التعليم العام بنهاية دوام يوم غد (الخميس)، بالإجازة الصيفية، بعد انتهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، فيما سينتظر طلاب وطالبات ومعلمو ومعلمات مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف حتى نهاية الأسبوع القادم الموافق الـ17 من شهر محرم الجاري لبدء إجازتهم الصيفية؛ نظراً لاستمرار الاختبارات التحريرية في الإدارات الأربع حتى الأحد القادم، على أن يعقبها اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين في بعض المواد الدراسية.



يشار إلى أن وزارة التعليم قد انتهجت هذا العام آلية جديدة في تسليم الكتب قبل نهاية العام الدراسي علاوة على تسليم كتب الصفوف الانتقالية، الصف الرابع الابتدائي، الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط في مدارس الطلاب؛ حرصاً من الوزارة على البداية الجادة مع اليوم الأول لبدء العام الدراسي القادم، والذي سيبدأ يوم الأحد العاشر من شهر ربيع الأول للعام الحالي لكافة الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، فيما ستبدأ عودة طلاب وطالبات مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف في الـ17 من شهر ربيع الثاني.