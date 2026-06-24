أعرب وزير الصحة رئيس لجنة برنامج تحوّل القطاع الصحي فهد الجلاجل، عن اعتزازه بتقدير مجلس الوزراء للمنجزات التي حققها برنامج تحوّل القطاع الصحي، الذي أسهم في بناء منظومة أكثر تكاملاً وكفاءة، تضع صحة الإنسان في مقدمة الأولويات من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات، والارتقاء بجودتها، وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة، والتوسع في المدن الصحية، وترسيخ مفهوم الوقاية وتمكين المجتمع من تبني أنماط حياة صحية مستدامة.

وأكد الجلاجل أن هذا التقدير يعكس الدعم غير المحدود والتمكين المستمر اللذين يحظى بهما القطاع الصحي من القيادة، وما نتج عنهما من عمل مؤسسي متكامل أسهم في تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة المنظومة، وتحسين تجربة المستفيد.

وأوضح أن التحوّل الصحي رسّخ مفهوماً أشمل للصحة، يقوم على تعزيز الوقاية والصحة العامة، وتمكين المجتمع من تبني أنماط حياة صحية، إلى جانب التوسع في المدن الصحية بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار الوزير الجلاجل، إلى أن بلوغ متوسط العمر المتوقع في المملكة 79.7 عام يُعد من أبرز المؤشرات الدالة على الأثر المتحقق، في ظل التطوير الذي شهدته الخدمات الصحية، والتوسع في نطاق الرعاية، وتعزيز برامج الوقاية.

مؤكداً مواصلة تعزيز الصحة العامة والوقاية بما يعزّز جودة الحياة في المملكة.