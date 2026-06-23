شاركت الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حسام عبدالمحسن العنقري، في المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين 2026 الذي انطلقت أعماله أمس في جمهورية سنغافورة.

وقدّمت الهيئة خلال مشاركتها أبرز التجارب السعودية الرائدة في تطوير مهنة المراجعة الداخلية، بما يعزز حضور المملكة على الساحة المهنية الدولية ويبرز دورها المتنامي في دعم مستقبل المهنة عالميًا.

كما يشارك ثلاثة متحدثين من الهيئة في تقديم جلسات متخصصة تتناول توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة الداخلية، وتعزيز دور المراجعة الداخلية كشريك إستراتيجي في المؤسسات، إضافة إلى استعراض التجربة السعودية ومكانة المملكة المتقدّمة في هذا المجال عالميًا.

وفي ختام المؤتمر، سيُعلن رسميًا عن جاهزية العاصمة الرياض لاستضافة المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين لعام 2027، في خطوة تعكس ثقة المجتمع المهني الدولي بقدرات المملكة التنظيمية واستعدادها لاستضافة كبرى المحافل العالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله الشبيلي أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات المهنية مع الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن استضافة المملكة للمؤتمر في 2027 تُعد تتويجًا لمكانتها المتقدمة وثقة المجتمع المهني الدولي بقدراتها، مشيرًا إلى أن المشاركة الحالية في سنغافورة تسهم في التعريف بالنسخة القادمة وإبراز جاهزية المملكة لتنظيم حدث عالمي استثنائي.