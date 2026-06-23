أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، أهمية تعزيز اللحمة الوطنية وتنفيذ البرامج النوعية التي تسهم في توحيد الكلمة وتحقيق التماسك المجتمعي، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تُعد ركيزة أساسية في تحصين المجتمع وتعزيز وعيه.

جاء ذلك، خلال تدشينه أمس، في مقر الإمارة بجدة، الحملة الوطنية «الولاء والانتماء» التي تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية، بحضور المدير العام للإدارة الشيخ الدكتور عبدالله حمد السعدان.

واطلع نائب أمير المنطقة على شرح مفصل حول أهداف الحملة وبرامجها التوعوية، التي تركز على تعزيز الأمن الفكري وترسيخ المسؤولية الوطنية، من خلال سلسلة من المحاضرات واللقاءات التوعوية الموجهة لمختلف فئات المجتمع.