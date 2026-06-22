اعتمدت وزارة التعليم منصة «مدارس» موقعاً رسمياً لتسجيل الطلاب والطالبات في مدارس التعليم الخاص في السعودية، واعتمادها القناة الموحدة لتسجيل الطلاب في المدارس المدرجة ضمن المنصة.



وقالت الوزارة إن الإجراء يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحوكمة والشفافية، وتطوير خدمات رقمية متكاملة تسهم في الارتقاء بتجربة أولياء الأمور، عبر تسهيل إجراءات التسجيل وتوثيقها إلكترونياً، وتمكينهم من الاطلاع على الخيارات التعليمية المتاحة واتخاذ قراراتهم بيسر ووضوح.



وتوفر منصة «مدارس» مجموعة من الخدمات الرقمية التي تسهم في تحسين تجربة التسجيل، وتيسير الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمدارس، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ويرفع كفاءة الإجراءات.



وتحتوي المنصة على آليات تضمن الشفافية وتوثيق الحقوق والرسوم المدرسية والمقارنة بين المدارس، فضلاً عن الشكاوى والملاحظات.