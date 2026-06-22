الاتفاق الذي توصّلت إليه أمريكا وإيران بتوقيع مذكرة التفاهم، التي تُناقَش بنودها بين وفدَي الدولتين في منتجع بورغنستوك في سويسرا، يحمل بصمة سعودية بشهادة باكستان وأطراف الخلاف، الذي سيُعالج بشكل دائم خلال 60 يوماً.

عملت السعودية في هذا الملف بصمت، وتركت للآخرين الحديث عن جهودها الهادفة إلى تحقيق السلام بين أمريكا وإيران، وتجنيب المنطقة تبعات حرب لا رابح فيها، وإنما تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والإنسانية، خصوصاً بعد أن تسبّبت في إغلاق مضيق هرمز وما خلّفه من تداعيات على جميع الأسواق العالمية.

تبقى السعودية حريصة على أن تكون الدول العربية والإسلامية في مأمن من الحروب والصراعات، ولكي يتحقّق لها ذلك مارست دورها المُنتظر منها، بحكم مكانتها الإسلامية وهيبتها العسكرية وقوتها الاقتصادية في حلحلة جميع الملفات الشائكة، مستثمرة علاقاتها المتينة والثقة المتبادلة مع الدول الفاعلة خصوصاً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

ولأن السعودية تحظى باحترام جميع الدول تثمر جهودها الدبلوماسية بمخرجات منطقية تحفظ الحقوق، وتلبي المتطلبات، وتحقق آمال الشعوب وتطلعاتها، ولعل ما ستجنيه إيران من الاتفاق مع أمريكا خير دليل يبرهن حرص السعودية على معالجة الأوضاع الاقتصادية لإيران، وبما يحقق آمال وتطلعات شعبها متى ما أثبتت أنها دولة شريكة في صناعة السلام، وأنها تنشد الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.