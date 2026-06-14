إيقاف تعديات مخالفة على أراضٍ حكومية في ذهبان

أوقفت أمانة محافظة جدة تعديات على أراض حكومية ضمن نطاق بلدية ذهبان الفرعية، تمثلت في إنشاء مبانٍ بطرق غير نظامية.

وأوضح رئيس بلدية ذهبان الفرعية عبدالله مباركي أن الفرق الرقابية واصلت جولاتها الميدانية وجرى خلالها رصد ثلاثة مواقع تضم أحواشًا عشوائية أُنشئت بصورة مخالفة، واتخذت حيالها الإجراءات النظامية وأُزيلت التعديات في المواقع المرصودة.

وأكد أن أمانة محافظة جدة تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية الميدانية لرصد المخالفات والتعامل معها وفق الأنظمة، داعيًا إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر تطبيق «بلدي» أو مركز البلاغات الموحد 940.