تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، جرى خلاله استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين.

كما تلقى وزير الخارجية، اتصالاً آخر من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وأعرب الجانبان عن إدانتهما للهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدين رفضهما لانتهاك سيادتهما وتقويض الجهود الرامية لتهدئة التوترات. وبحث الجانبان التطورات الأخيرة ومساعيهما المشتركة لاستعادة أمن المنطقة واستقرارها.

وفي سياق متصل، تلقى وزير الخارجية رسالة خطية من وزير خارجية جمهورية كوريا جو هيون، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وقد تسلّم الرسالة وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة شؤون الاقتصاد والتنمية الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله سفير جمهورية كوريا لدى المملكة شين شول كانغ في ديوان الوزارة بالرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك ومناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية.