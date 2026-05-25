رصدت هيئة التراث خلال شهر أبريل 26 مخالفة تعدٍ على مواقع التراث الثقافي والقطع الأثرية في عدد من مناطق السعودية، وذلك في إطار جهودها الرقابية المستمرة لحماية المواقع الأثرية، وتعزيز الالتزام بالأنظمة المتعلقة بحماية الآثار والتراث العمراني، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالتراث الوطني أو العبث بمحتوياته.



وتضمنت المخالفات المرصودة 12 تجاوزاً على مواقع التراث الثقافي في عدد من المناطق، تم ضبطها عبر الجولات الرقابية الميدانية والبلاغات الواردة، وتنوعت هذه التجاوزات بين التعدي على سياج المواقع الأثرية أو العبث بمكوناتها، وأعمال نبش وحفر غير مشروع داخل نطاق مواقع أثرية، إضافة إلى إلحاق الضرر باللوحات التعريفية والبنية التنظيمية لبعض المواقع، وقد جرى التعامل مع هذه الحالات وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، بما يشمل توثيق المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.



كما رصدت الهيئة 14 مخالفة تتعلق بالقطع الأثرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في حيازة قطع أثرية أو عرضها للبيع دون الحصول على التراخيص النظامية، أو الترويج لممارسات مخالفة مثل التنقيب غير المشروع، إضافة إلى نشر محتوى مضلل يدّعي وجود آثار أو كنوز في بعض المواقع، وجرى التعامل مع هذه الحالات وفق الأنظمة والقوانين، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.



ودعت الهيئة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات على مواقع التراث الثقافي أو مكوناته، عبر قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال زيارة أحد فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة، أو باستخدام خدمة «بلاغ أثري» التي تتيح استقبال البلاغات والتعامل معها بشكل مباشر.