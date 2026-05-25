أكدت منصة «قوى» أنه لا يتم تعديل نوع العقد من محدد المدة إلى غير محدد المدة تلقائياً من المنصة، ويتطلب من المنشأة التعديل والتحديث على العقد واختيار نوع العقد غير محدد المدة.



وأضافت أن آلية التحويل التلقائي من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة في حال التجديد 3 مرات متتالية أو إذا تجاوزت مدته مع التجديدات 4 سنوات غير مفعّلة حالياً في منصة «قوى»، إذ يتم تجديد العقود بنوعها نفسه ما لم يتم تعديلها يدوياً من قبل صاحب العمل.



وأشارت «قوى» إلى أنه يتم إسقاط الموظف من المنشأة عند إنهاء العلاقة التعاقدية، ويُستبعد الموظف السعودي بعد انتهاء فترة الإشعار أو فوراً إذا كان الإنهاء مباشراً، ويُمنح المقيم فترة سماح 60 يوماً بعد انتهاء العقد لنقل خدماته أو الخروج أو إعادة التعاقد، وبعدها يُبلَّغ عنه كمتغيب. كما يتم الاستبعاد بعد تحديثات نظامية في منصة «قوى». على صعيد آخر، أكدت منصة «قوى» أنه يتم عكس بيانات رخصة العمل في أنظمة وزارة الداخلية «أبشر أعمال/مقيم» خلال 48 ساعة من تاريخ السداد.