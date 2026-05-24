يواصل المركز الوطني للأرصاد تنفيذ أعماله التشغيلية وتقديم خدماته وبياناته في مشعر منى، استعدادًا ليوم التروية، ويعتمد المركز على منظومة متكاملة من التقنيات الحديثة والكوادر الوطنية المؤهلة، لتزويد الجهات ذات العلاقة ببيانات الطقس والظواهر الجوية المحتملة، عبر تحديثات منتظمة تُصدر على رأس كل ساعة، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرصد والتنبؤ.



ويصدر المركز من خلال منظومة الأرصاد التشغيلية في مرصد منى خلال يوم التروية (24) نشرة جوية ساعية و(8) نشرات ساينوب، إضافة إلى تقارير خاصة حال وجود ظواهر جوية حادة، من خلال 4 محطات رصد أوتوماتيكية متنقلة، إضافة إلى جانب النشرات التحذيرية والإنذارات الآلية عبر النظام الآلي للإنذار المبكر عند الحاجة، وذلك ضمن منظومة الرصد في المشعر، التي تضم محطة رصد مأهولة وأخرى أوتوماتيكية.



كما يواصل المركز برامجه التوعوية والإعلامية من خلال حزمة خدمات توعوية بخمس لغات، موجهة لضيوف الرحمن والجهات الميدانية، بهدف رفع مستوى الوعي بالمتغيرات الجوية وتعزيز السلامة خلال أداء المناسك.



وتوقع المركز أن تسجل درجات الحرارة العظمى في مشعر منى يوم التروية (45) درجة مئوية، والصغرى (28) درجة مئوية، مع رياح نشطة شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تصل إلى 35 كم/ساعة، ونسبة رطوبة تصل إلى (P)، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها أتربة مثارة.



ويؤكد المركز الوطني للأرصاد استمراره في تقديم خدماته الأرصادية على مدار الساعة، دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى توفير بيئة آمنة لحجاج بيت الله الحرام، وتحقيق أعلى درجات الطمأنينة خلال موسم الحج.