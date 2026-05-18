كشف تقرير لهيئة الإحصاء ارتفاع إجمالي أعداد المسافرين عبر المطارات السعودية في العام 2025 إلى 140.9 مليون مسجّلًا زيادة بنسبة 9.6% مقارنة بعام 2024.

وبلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين على الرحلات الدولية 75.8 مليون مسافر بزيادة قدرها 9.4%، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين على الرحلات الداخلية 65.1 مليون مسافر بارتفاع نسبته 9.8 %.

وتصدّر مطار الملك عبدالعزيز الدولي مطارات المملكة في أعداد المسافرين بعد أن سجّل 53.5 مليون مسافر، يليه مطار الملك خالد الدولي بـ 40.8 مليون مسافر، ثم مطار الملك فهد الدولي بـ 13.7 مليون مسافر، وبلغ متوسط عدد المسافرين يوميًا على الرحلات الداخلية 178.6 ألف مسافر وعلى الرحلات الدولية 207.7 آلاف مسافر.

وأوضح التقرير أن إجمالي الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في مطارات المملكة بلغ 979.8 ألف رحلة خلال عام 2025، بارتفاع نسبته 8.3% مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد الرحلات الداخلية 506.3 ألف رحلة بزيادة 6.8%، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية الدولية 473.5 ألف رحلة بزيادة 9.9%. وعلى مستوى المطارات، جاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي في الصدارة بـ314.4 ألف رحلة، يليه مطار الملك خالد الدولي بـ296.8 ألف رحلة، ثم مطار الملك فهد الدولي بـ108.5 ألف رحلة. وبلغ متوسط عدد الرحلات الداخلية اليومية 1,387 رحلة، مقابل 1,297 رحلة يوميًا للرحلات الدولية.

66 دولةو 176 وجهة

في جانب الربط الجوي بلغ عدد الدول التي تم الوصول إليها عبر المطارات الدولية في المملكة 66 دولة بزيادة 1.5%، فيما ارتفع عدد الوجهات إلى 176 وجهة بزيادة 2.3% عن عام 2024، وتصدرت الخطوط الجوية العربية السعودية شركات الطيران الأكثر استخدامًا للمجال الجوي السعودي بنسبة 25.5%، يليها طيران ناس بنسبة 13.3%، ثم طيران أديل بنسبة 8.6%، وجاء ترتيب المملكة في مؤشر الربط الجوي العالمي في المرتبة الثامنة عشرة لعام 2025 مقارنة بالمرتبة السابعة عشرة في عام 2024.