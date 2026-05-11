حقق تصريح الحج نجاحاً باهراً عندما أوقف تجاوزات الكثير من المقيمين والمواطنين وما ترتب على ذلك من تنظيم والتزام وسلامة وخدمات تقدم لمن يستحقها.

وحملت عبارة «لا حج بلا تصريح» تحذيرات مختلفة، فيما شددت وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية على إلزامية الحصول على التصريح الرسمي لضمان سلامة وتنظيم المشاعر المقدسة.

ويؤكد المواطن سعد الحربي أن التحذيرات بعدم الحج دون تصريح لم يأخذها البعض في بداياتها على محمل الجد، لكن العقوبات التي طالت المخالفين ردعت الآخرين وجعلتهم يفكرون فيها قبل مغادرتهم إلى مكة المكرمة.

وقال: كنا نشاهد الحجاج يسيرون على الطرقات ومع الأودية والجبال وهؤلاء لا يحملون تصريح حج ويعرضون أنفسهم للخطر والعقوبات حتى عند وصولهم للمشاعر المقدسة كانوا يجلسون وينامون في أماكن خطرة وغير مهيأة، ولكن الآن وبعد التصريح وتنظيم الحج أصبح الجميع يتنقلون براحة ويسر وسهولة، وتُقدم الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهم.

خدمات لمن يستحقها

وأشار خضر العتيبي إلى أن التنظيم الخاص بالتصريح حقق الكثير من الفوائد أبرزها منح الخدمات لمن يستحقها وعدم التشتت في تقديم الخدمة للمحتاحين. وأضاف: شاهدنا خلال السنوات التي سبقت التصريح الأعداد الكبيرة من المفترشين والساكنين تحت الكباري والعبّارات، وهذا يشكل خطراً كبيراً على حياتهم. وعندما تم تطبيق «لا حج بلا تصريح» توقفت الكثير من التجاوزات وتنظمت الحركة في السير والمشاعر المقدسة.

المطرفي: الحملة عززت مستوى الوعي بأهمية التقيد بتعليمات الحج

من جهته يقول نائب رئيس هيئة الصحفيين بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سعد المطرفي: بالتأكيد حققت الحملة نجاحاً كبيراً فاق النسبة المستهدفة من خلال تعزيز مستوى الوعي بأهمية التقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن ووقف حملات الحج الوهمية وغير النظامية والحالات المنفردة المخالفة مما عضد من مستويات التنظيم العالية.

وأضاف: من أبرز النتائج الإيجابية لهذه الحملة أنها ساهمت في منع الافتراش بشكل تام، مما أدى إلى تنظيم حركة الحجاج بوضوح وسلاسة فائقة داخل المشاعر المقدسة، وكذلك تحسين جودة الحركة المرورية داخل مدينة مكة المكرمة وتحديداً في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف وانسيابيتها، إضافة إلى تعزيز سلامة وأمن الحجاج من خلال تقليل المخاطر الصحية مثل ضربات الشمس والمشاكل الناتجة عن الزحام، مع انخفاض أعداد الحجاج غير النظاميين، كذلك ضبط المخالفين والتطبيق الصارم للعقوبات، وتعظيم المقاصد الشرعية عبر ترسيخ مفهوم أن الحج عبادة تُصان، وأن الالتزام بالأنظمة جزء من سلامة النسك، مما يضمن أداء الشعيرة بطمأنينة ووقار، مشيراً إلى أن الحملة دعمت استخدامات التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود وضبط مداخل مكة المكرمة.

تصريح الحج يرسم ملامح موسم حج استثنائي

أحدث نظام تصريح الحج الإلزامي نقلة نوعية في موسم حج 1447هـ/ 2026، بعد أن نجح في توجيه كامل الخدمات للحجاج النظاميين، وخفض معدلات المخالفات والتجاوزات إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

منظومة رقابية وتقنية متكاملة

فرضت وزارة الداخلية غرامات رادعة تبدأ من 20,000 ريال على من يؤدي الحج دون تصريح، وتصل إلى 100,000 ريال على كل من ينقل أو يؤوي أو يصدر تأشيرة زيارة لمخالف. وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين.

وامتداداً للجهود الميدانية، ضبط الأمن العام في مكة المكرمة مقيمين يروجان لحملات وهمية وبحوزتهما تصاريح مزورة، كما تم القبض على 18 مقيماً بتهمة تزوير إقامات وأساور الحج الإلكترونية حسب تصريح وزارة الداخلية.

«توكلنا» يقود التحول الرقمي

وسّعت «سدايا» خدمات الحج عبر تطبيق «توكلنا» ضمن مبادرة «طريق مكة»، ليتمكن الحاج من استعراض تصريحه إلكترونياً قبل مغادرة بلده. ويقدم التطبيق أكثر من 1300 خدمة لأكثر من 35 مليون مستخدم، ما ساهم في تسريع الإجراءات ومنع التزوير.

الأثر.. انسيابية وخدمات نوعية

أكد مختصون أن التشديد على التصريح هدف لضمان حج آمن وسلس وتجنب الازدحام. الربط الإلكتروني بين التصاريح والبوابات الذكية منع دخول المخالفين، وانعكس مباشرة على جودة الإعاشة والنقل والخدمات الصحية للحجاج النظاميين.

تصريح الحج 1447هـ لم يعد إجراءً تنظيمياً فقط، بل أصبح صمام أمان للموسم. التقنية والعقوبات الصارمة ضمنت وصول كل حاج نظامي لحقه الكامل من الخدمة والراحة والسكينة. هذا هو النموذج الذي يحفظ قدسية المشاعر ويحقق مستهدفات رؤية 2030.

تحسين الكفاءة الاقتصادية والتنظيمية وتقليل التكاليف والمخاطر

ويقول كل من أستاذ المحاسبة والإدارة المشارك بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى الدكتور فيصل الروقي، وعُضْو المجلس البلدي بجدة مدير إدارة الشراكة المجتمعية بِصِحَّةِ جدة سابِقاً الدكتور حسن بن سلطان بصفر إن الدولة ومن منطلق تنظيم عملية الحج قامت وبحزم بمنع المخالفين من أداء الحج، وهذا الأمر كان به العديد من الآثار الاقتصادية الإيجابية، ومن أبرز هذه الآثار:

1. خفض الضغط على البنية التحتية والخدمات

نجد أن عملية تنظيم الحج ومنع المخالفين ستقلل من الازدحام على البنية التحتية والضغط عليها كالنقل، والإسكان، والمستشفيات، والخدمات الأمنية. أيضا يساعد ذلك على تقليل الإنفاق الحكومي الطارئ المرتبط بإدارة الحشود.

2. رفع كفاءة الإنفاق الحكومي

يساعد هذا التنظيم الدولة لكي تستطيع توجيه الموارد للحجاج النظاميين بشكل أفضل. وبالتالي يقل الهدر الناتج عن الخدمات المقدمة لأعداد غير محسوبة من الحجاج المخالفين. هذا الأمر يساهم في رفع جودة كفاءة الإنفاق الحكومي بشكل كبير.

3. زيادة جودة تجربة الحجاج

التنظيم الأفضل يرفع رضى الحجاج، ما يدعم سمعة الحج عالمياً. هذا الأمر قد ينعكس على زيادة الطلب المستقبلي على برامج الحج النظامية.

4. تعزيز الاقتصاد الرسمي

التشديد على التصاريح يدفع الشركات والفنادق والحملات للعمل عبر القنوات النظامية. ويالتالي ينخفض مستوى الاقتصاد غير الرسمي مثل السكن العشوائي والنقل غير المرخص. وهذا الأمر له آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

5. تقليل المخاطر الاقتصادية للحوادث

نجد أن الكثافة الزائدة التي لايمكن التحكم فيها قد تسبب حوادث أو أزمات صحية مكلفة اقتصادياً. أيضاً التحكم في أعداد الحجاج النظاميين سيؤدي إلى تقليل الأعداد غير النظامية وبالتالي يخفف احتمالات التعويضات والخسائر التشغيلية.

لذلك نجد أنه على المدى البعيد اقتصادياً، تتجه السياسات الحالية في المملكة العربية السعودية إلى:

* حج أقل عشوائية وأكثر تنظيماً.

* رفع العائد لكل حاج بدل الاعتماد على زيادة الأعداد فقط.

- دعم نموذج:

* جودة الخدمة.

* التحول الرقمي.

* الاستدامة.

* السلامة.

وهذا يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على تحسين تجربة ضيوف الرحمن ورفع كفاءة القطاع السياحي والديني.

لذلك يمكن القول إن منع المخالفين سيقوم بتحسين الكفاءة الاقتصادية والتنظيمية ويقلل التكاليف والمخاطر على المدى الطويل.

اللواء العصيمي: الحملة حدّت من الحج غير النظامي ويسّرت أداء النسك

من جهته قال قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام سابقاً اللواء عبدالله بن محمد العصيمي: لا شك أن حملة «لا حج إلا بتصريح» تعد رؤية ثاقبة للمسؤولين عن هذه التظاهرة العالمية التي تقوم عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ لتقديم أفضل الخدمات وتيسير سبل أداء مناسك الحج لحجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن هذه الحملة نجحت في الحد من الحج غير النظامي الذي يربك الخطط ويعيق تقديم الخدمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام والقضاء على العديد من المظاهر السلبية التي تنتج عن ذلك.

ولفت اللواء العصيمي إلى أنه للدلالة على نجاح هذه الحملة ما يتحدث به العديد من حجاج بيت الله الحرام في كل عام عن الانسيابية في أداء المناسك والتنقل بين المشاعر بكل يسر وسهولة.