باشرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 49 شخصًا نظير ارتكابهم 68 مخالفة من خلال حساباتهم في عدد من منصات التواصل الاجتماعي.

واستدعت الهيئة القائمين على هذه الحسابات لمخالفة محتوى حساباتهم الفقرة 12 من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع والتي تنص على «عدم نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، ومقتضيات المصلحة العامة».

وشددت الهيئة على إحالتها كافة تلك المخالفات إلى اللجان المختصة بالنظر في أحكام مخالفة الأنظمة الإعلامية بوزارة الإعلام؛ مؤكدة أنها لن تتوانى في رصد كل محتوى إعلامي مخالف واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، إعمالًا لاختصاصاتها النظامية، والتزامًا بحماية الفضاء الرقمي من أي حملات ممنهجة أو مضللة.