نجحت الجهات الحكومية والخدمية عبر تكامل جهودها في ميقات قرن المنازل الواقع على طريق السيل الذي يبعد عن الحرم المكي الشريف قرابة 75 كيلومتراً، بتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم الإيمانية منذ لحظة الإحرام.

وتعمل مختلف القطاعات على تقديم خدمات متكاملة تشمل مرافق الإحرام المجهزة ودورات المياه وأماكن الوضوء والاغتسال، إضافة إلى الخدمات الصحية والإسعافية والتنظيم المروري والأمن والسلامة، إلى جانب أعمال النظافة والصيانة المستمرة وخدمات الإرشاد والتوعية بأحكام المناسك على مدار الساعة، لضمان راحة الحجاج وسلامتهم.

ويُعتبر ميقات قرن المنازل أحد المواقيت المكانية المهمة التي يمر بها حجاج بيت الله الحرام القادمين من نجد والجنوب واليمن، ويُعد محطة رئيسية للإحرام يتوقف عندها الحجاج والمعتمرون للتهيؤ لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وسط هذه الجهود المتواصلة والخدمات المتكاملة التي تهدف إلى تيسير رحلتهم الإيمانية.

وبرز الورد الطائفي في الهدايا المقدمة لضيوف الرحمن القادمين للمقيات بجانب الوجبات المختلفة والقهوة والحقائب الخاصة بالحج، وسط إشادة من ضيوف الرحمن.