تنتهي بنهاية الأسبوع الحالي فترة السماح للسعوديين والمقيمين بأداء مناسك العمرة والتي بدأت في الأول من شهر ذي القعدة الجاري.

وشهد الحرم المكي الشريف توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين في أجواء إيمانية وسط تكامل كافة الخدمات والتنظيم من رجال الأمن بمختلف القطاعات ومنسوبي الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، كما سجلت الفنادق المحيطة بالحرم المكي نسب أشغال عالية بسبب كثافة القادمين إلى مكة المكرمة من مختلف مناطق ومحافظات السعودية، خصوصاً في أيام الإجازة الأسبوعية.

وكانت وزارة الحج والعمرة حددت غرة شهر ذي القعدة كموعد نهائي لمغادرة كافة المعتمرين الذين قدموا بتأشيرة عمرة خلال الموسم الحالي، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الحج، مع بدء وصول طلائع الحجاج إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأعلنت وزارة الداخلية حزمة من الترتيبات والإجراءات التنظيمية لموسم حج هذا العام، تهدف للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن وضمان أداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة، تحت شعار «لا حج بلا تصريح».

وشددت «الداخلية» على الجميع بالالتزام التام بالتعليمات المنظمة، مؤكدة أن التعاون مع الجهات المعنية يسهم في تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، ومحذرة في الوقت ذاته من أن مخالفة هذه الأنظمة ستعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية المقررة.