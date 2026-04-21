بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس نزار محمد سعيد أميدي، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق.

وقال الملك: بمناسبة انتخابكم وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق، يسرنا أن نبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، متطلعين إلى العمل معكم على توطيد أواصر العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا، وتعزيزها في المجالات كافة، متمنين لكم التوفيق والسداد، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة مماثلة للرئيس نزار محمد سعيد أميدي، قال فيها: يسعدني بمناسبة انتخابكم وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق، أن أبعث لكم بالغ التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، متطلعاً إلى العمل معكم على تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا في جميع المجالات، متمنياً لكم الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والرقي.