أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم إصابة لاعب المنتخب الأردني الأول لكرة القدم إبراهيم صبرة بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى، بعد تعرضه للإصابة خلال التدريبات الأخيرة للمنتخب، ما يستدعي خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة القادمة.



وأوضح الاتحاد الأردني، في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت حاجته لفترة علاج وتأهيل، الأمر الذي تقرر على إثره استبعاده من قائمة منتخب الأردن المشاركة في كأس العالم 2026.



وتمنى الاتحاد الأردني السلامة والشفاء العاجل للاعب إبراهيم صبرة، والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن، في وقت يواصل فيه منتخب «النشامى» استعداداته لخوض منافسات البطولة العالمية.