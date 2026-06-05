يدشن فريق الخليج لكرة اليد غداً (السبت) مشواره في البطولة الآسيوية الثامنة والعشرين للأندية أبطال الدوري، التي تستضيفها الكويت حتى 17 يونيو الجاري، بمشاركة 7 أندية تتنافس على لقب القارة وبطاقة التأهل إلى بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» في مصر.



ويبدأ الخليج مشواره في البطولة عند الساعة 8:00 من مساء غدٍ بمواجهة قوية أمام حامل اللقب الشارقة الإماراتي، في لقاء يسعى من خلاله إلى تحقيق بداية مثالية والثأر من خسارته أمام الفريق الإماراتي في النسخة الماضية، ووضع أولى خطواته نحو المنافسة على اللقب القاري.



ويدخل الخليج المنافسات بمعنويات مرتفعة بعد موسم استثنائي نجح خلاله في تحقيق الثلاثية المحلية بالتتويج بالدوري وكأس النخبة والكأس، واضعاً نصب عينيه مواصلة حضوره القاري والمنافسة على اللقب الآسيوي.



وعزز الخليج صفوفه بعدد من الأسماء الدولية البارزة، بالتعاقد مع الحارس الكرواتي كريستيان، والنمساوي بوزوفيتش جانكو، والأوكراني ديمترو هوريها، إلى جانب استمرار البحرينيين حسين الصياد ومحمد حبيب، اللذين كان لهما دور بارز في الإنجازات المحلية التي حققها الفريق خلال الموسم الحالي.



وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، بمشاركة أندية الكويت وبرقان الكويتيين، والشارقة الإماراتي، والنجمة البحريني، والعربي والدحيل القطريين، إلى جانب الخليج، ما يمنح جميع المواجهات أهمية كبيرة منذ الجولة الأولى في سباق التأهل إلى الأدوار النهائية.



ويحمل الخليج سجلاً مميزاً في البطولة الآسيوية خلال السنوات الأخيرة، بعدما توج بلقب النسخة قبل الماضية، قبل أن يواصل حضوره القوي بحصوله على المركز الثاني في النسخة الماضية، ما يجعله أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب واستعادة الكأس الآسيوية من جديد.