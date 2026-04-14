التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق فوزان الربيعة، وعدداً من قيادات الوزارة. وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، خلال اللقاء، حرص القيادة على تسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى عرض مفصّل حول خطط واستعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام، وجاهزية المرافق في المشاعر المقدسة. كما اطّلع الأمير سعود بن مشعل، على منظومة الخدمات الرقمية واللوجستية الداعمة لتيسير رحلة الحاج، وجهود تطوير البنية التحتية بما يعزز جودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.