تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله سلسلة اتصالات هاتفية من عدد من وزراء الخارجية، شملت نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير خارجية إيران عباس عراقجي، ووزير خارجية قرغيزستان جينبيك قولوبايف، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي.

وجرى خلال هذه الاتصالات استعراض العلاقات الثنائية وبحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بما يسهم في خفض التوترات الإقليمية.

وتناولت الاتصالات آخر التطورات المتعلقة بالمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، مع التشديد على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى دعم الاستقرار في المنطقة. كما جرى تبادل وجهات النظر حول المستجدات التي أعقبت مفاوضات السلام بين الجانبين، والنتائج المترتبة عليها.