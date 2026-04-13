يؤدي المصلون، اليوم (الإثنين)، صلاة الجنازة على رجل الأعمال الدكتور رشيد بن راشد العوين، بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد بالرياض، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشمال، وسط حضور متوقع من شخصيات اقتصادية وأكاديمية.

صلاة الجنازة والدفن

تُقام الصلاة على الفقيد في جامع الملك خالد، قبل أن يُنقل جثمانه إلى مقبرة الشمال، فيما يُستقبل المعزون في منزل العائلة بحي الرحمانية لمدة 3 أيام، من بعد صلاة العصر حتى أذان العشاء.

مسيرة مهنية متعددة

يُعد الراحل أحد الأسماء البارزة في قطاع الاستثمار والمعلومات المالية، وهو المؤسس المشارك لشركة «أرقام» الاستثمارية، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك، إلى جانب عضويته في عدد من مجالس إدارات الشركات.

حضور علمي وبحثي

امتدت مسيرة العوين إلى العمل الأكاديمي والبحثي، إذ عمل في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خلال الفترة من 1985 حتى 2006، كما شغل منصب باحث في المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا بين عامي 1982 و1985، وعمل مساعد مدرس في جامعة أريزونا الأمريكية.

تأهيل أكاديمي رفيع

حصل الفقيد على درجة الدكتوراه في الهندسة النووية عام 1996 من جامعة أريزونا، والماجستير في التخصص ذاته عام 1985، فيما نال درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود عام 1982.

نعي واسع وإشادات

ونعى المجتمعان الاقتصادي والأكاديمي الفقيد، مستذكرين إسهاماته في تطوير قطاع المعلومات الاستثمارية في المملكة، ودوره في دعم بيئة الأعمال والمعرفة، مؤكدين أن رحيله يمثل خسارة لكفاءات وطنية أسهمت في مسيرة التنمية.