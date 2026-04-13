أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، إنذاراً أحمر، منبِّهاً من هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول على المنطقة وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9:00 مساءً.


كما نبَّه المركز من هطول أمطار متوسطة على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على المحافظة حتى الـ9:00.


وفي مكة نبه «الأرصاد» من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية حتى الـ8:00 مساءً.