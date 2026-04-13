أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، إنذاراً أحمر، منبِّهاً من هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول على المنطقة وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9:00 مساءً.
كما نبَّه المركز من هطول أمطار متوسطة على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على المحافظة حتى الـ9:00.
وفي مكة نبه «الأرصاد» من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية حتى الـ8:00 مساءً.
The National Center of Meteorology issued a red alert today, warning of heavy rainfall in the Najran region, including the city of Najran and the governorates of Badr Al-Janoub, Thar, Habouna, Khabash, and Yadma, accompanied by strong winds, a significant reduction in horizontal visibility, hail, and flash floods in the area. The center indicated that the situation will continue until 9:00 PM.
Additionally, the center warned of moderate rainfall in the Sharurah governorate, with effects including strong winds, near-zero visibility, hail, flash floods, and thunderstorms in the governorate until 9:00 PM.
In Mecca, the "Meteorology" warned of light rainfall in the holy capital, with accompanying effects including active winds, reduced horizontal visibility, and thunderstorms until 8:00 PM.