الجدعان يقود وفد المملكة لاجتماعات الربيع الدولية 2026

يرأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2026، المقرر انعقادها في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 25 شوال إلى 1 ذي القعدة 1447هـ الموافق 13-18 أبريل 2026.

وفد سعودي رفيع المستوى

ويضم الوفد السعودي محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعة، ووكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الدكتور رياض الخريّف، ووكيل محافظ البنك المركزي للاستثمار ماجد العواد، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية خالد باوزير، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدَين هاني المديني، إضافة إلى عدد من المختصين من وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، والصندوق السعودي للتنمية، والمركز الوطني لإدارة الدين.

اجتماعات مجموعة الـ 20

وعلى هامش هذه الاجتماعات، يشارك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السعودي في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة الـ20، الذي يُعقد هذا العام تحت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

رئاسة اللجنة النقدية والمالية

كما سيرأس وزير المالية اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، إذ ستناقش اللجنة أبرز تطورات الاقتصاد العالمي، وآفاق النمو، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي، إضافة إلى سبل تعزيز استقرار النظام المالي العالمي ودعم جهود التعاون متعدد الأطراف.

اجتماعات البنك الدولي والتنمية

ويشارك وزير المالية في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، الذي سيناقش عدداً من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، بما في ذلك التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية والناشئة، وتوجهات مجموعة البنك الدولي الإستراتيجية لتوفير فرص العمل.

نقاشات اقتصادية عالمية

ومن المقرر أن يُعقد على هامش هذه الاجتماعات عدد من النقاشات والجلسات الجانبية لبحث الموضوعات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، بما في ذلك آفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية، إلى جانب مناقشة تعزيز مرونة النظام المالي العالمي، ودور المؤسسات المالية الدولية في دعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

منصة دولية للاقتصاد العالمي

وتُعد اجتماعات الربيع منصةً دولية تجمع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالاقتصاد العالمي، والنظام المالي الدولي، والتحديات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.